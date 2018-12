Un couac à 130 millions d'euros

Les mesures Philippe ont été maintenues ce mardi alors qu'elles étaient censées être abandonnées. Il s'agit du doublement de la prime à la casse pour les revenus les plus modestes, l'extension du chèque énergie et le relèvement des indemnités kilométriques pour les gros rouleurs. Ces mesures auraient permis à l'Etat d'économiser 130 millions d'euros d'autant plus qu'elles n'étaient plus imposées étant donné la suppression du taxe sur le carburant, selon Matignon. Quel était l'enjeu de cette annulation ?



Ce mercredi 19 décembre 2018, Claire Fournier, dans sa chronique "Le chiffre éco", nous parle du cafouillage sur le maintien des mesures Philippe. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 19/12/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin