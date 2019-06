La députée Aina Kuric quitte La République en marche

"C’est une décision qui survient avec un certain temps de réflexion. Elle s’imposait vis-à-vis de moi-même et des marcheurs" a-t-elle déclaré au quotidien L’Union. "Il ne faut pas seulement les visages, mais aussi les pratiques. Les alliances de circonstances, ces séduisantes opportunités, ne permettront pas de pérenniser l’outil efficace de 2017. Je continuerai à m’impliquer pour l’intérêt de mes concitoyens et pas pour des raisons partisanes" continue la députée, parlant notamment de personnes trahissant les valeurs communes de La République en marche.





En juillet 2018, Aina Kuric avait été menacée d’expulsion pour avoir voté contre le projet de loi Asile et immigration.