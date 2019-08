Un député refuse d'effacer les tags sur sa permanence pour "montrer le vrai visage" de ses agresseurs

"Ni désabusé ni en colère", le député LaREM Patrick Vignal ne souhaite pas se laisser intimider par la centaine de Gilets jaune qui a dégradé sa permanence ce samedi à Montpellier. "Je laisse la haine à ces gens qui ne veulent pas participer à la démocratie. Je n’ai aucun souci d’intimidation, ça ne m’empêche pas de continuer à voter en mon âme et conscience. Et vraiment je tiens à leur dire que ça ne me touche pas. Et je vais aller plus loin : je ne compte pas enlever les dégradations. Je veux montrer aux gens le vrai visage de certains" a-t-il déclaré à LCI.





Samedi, des Gilets jaune ont aspergé de peinture la permanence de celui qui vise la mairie aux prochaines élections municipales. L'action avait été préparée en amont, une poignée de manifestants ayant donné rendez-vous à leurs camarades dans un lieu inhabituel : sur les rives du Lez plutôt que sur la place de la Comédie.