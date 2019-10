Un élu RN demande à une femme de retirer son voile devant son fils en pleurs, en pleine séance du conseil régional

POLÉMIQUE – En pleine séance plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Julien Odoul (Rassemblement national) a exigé qu’une mère accompagnant une classe de CM2 retire son voile dans l’hémicycle. Face au refus de la présidente de Région, les élus RN ont quitté la séance.

Il s‘agissait initialement, pour une classe de CM2 de Belfort s’étant rendu vendredi au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, de "découvrir le fonctionnement d’une assemblée démocratique" dans le cadre de l’opération "Ma République et moi", organisée par la maison de quartier de Belfort-Centre. "Le but était de les initier à la vie publique en leur faisant découvrir des institutions régionales et nationales, c’était la dernière visite à leur programme", ont expliqué Maude Clavequin et Francis Cottet, élus de Belfort, à L’Est Républicain. Mais la visite a mal tourné.