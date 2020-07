"Un hold-up démocratique" : à Vitry-sur-Seine, un colistier détrône le maire sortant

Après avoir revêtu son écharpe tricolore de marie, le nouvel édile de 42 ans a présenté ses "excuses pour ne pas être parvenu à arriver à un compromis". "Je suis très conscient de l'émotion et de la stupeur" engendrées et "rien n'est plus difficile que de déchirer sa famille devant vous", a ajouté Pierre Bell-Lloch. Mais lui et ses soutiens souhaitaient "une équipe forte du renouvellement de la jeunesse et ça nous a été refusé", a argué le quadragénaire, qui officie par ailleurs en qualité de vice-président du conseil départemental. Et d'enfoncer le clou devant la chaise laissée vide par Jean-Claude Kennedy : "Le monde change maintenant à une vitesse grandissante et il nous faut une équipe municipale qui comprenne le changement".