Un homme "à l'écoute" et "très accessible" : les habitants de Prades fiers de la nomination de Jean Castex

Juste après l'annonce de sa nomination, les Pradéens étaient partagés entre fierté et inquiétude. "Ce ne sera pas facile dans la situation actuelle. Mais il a déjà prouvé ce qu'il savait faire lors du déconfinement, on ne peut qu’espérer que cela se passe bien pour lui", juge un habitant. "On le voit tout le temps, c’est quelqu’un qui est à l’écoute. Il ne dit pas oui pour dire oui et c’est appréciable", salue de son côté une commerçante de la commune.

Pour elle comme pour d’autres, si la nomination de Jean Castex au poste de Premier ministre est une bonne chose, c’est aussi un crève-cœur. "C’est quelqu’un qui est très présent pour ses administrés. Je le crois très capable mais ce qui m'inquiète c'est que lorsqu’il sera à Matignon, nous le verrons plus", regrette-t-elle.