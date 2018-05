Un maire de Gironde signe un arrêté pour interdire les radars mobiles privés

La mise en place des véhicules-radars privatisés ne fait pas l'unanimité auprès des automobilistes. En Gironde, le maire de Naujac-sur-Mer, lui, a pris les devants. Dénonçant le désengagement de l'État et le risque que cela représente, Jean-Bernard Dufourd a publié un arrêté municipal visant à interdire la circulation de ces voitures flasheuses. Ce dispositif controversé a commencé en Normandie et est prévu être déployé sur tout le territoire d'ici à 2020.



