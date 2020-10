Un maire écolo, ça change quoi ? Voici ce que celui de Tours a fait en 100 jours

A Tours, le mandat écolo a commencé par le développement des pistes cyclables. Pour cela, le maire a fermé trois ponts à la circulation automobile. Désormais, c'est en deux roues qu'on les traverse. Alors forcément, certains automobilistes n'y trouvent pas leur compte : "C'est une vraie merde, quand on vient de Tours nord. Il y a plus de bouchons", affirme un sexagénaire. "Il faut s'organiser (...) mais on est ravi", se réjouit de son côté une automobiliste. Les esprits chagrins vont devoir s'y faire : cet été, deux kilomètres de pistes cyclables ont été créés et l'objectif est d'atteindre les 40 kilomètres d'ici la fin du mandat. Emmanuel Denis le dit lui-même, il veut prendre le tournant pris par Pompidou à propos des voitures, à contre-pied : "En 1971, Pompidou avait déclaré qu'il fallait adapter la ville à la voiture, maintenant il faut faire tout l'inverse".

L'autre chantier mis en place à la vitesse de la lumière : la rénovation énergétique des bâtiments publics, à commencer par les écoles avec l'installation d'isolants et de doubles vitrages. Une façon de lutter contre les "passoires énergétiques" face auxquelles la ville avait pris, selon lui, "beaucoup de retard".

Depuis trois mois, Emmanuel Denis a également baissé son indemnité d'élu, à hauteur de 1000 euros, et a baptisé un jardin public du nom de "Fritz", un éléphant employé dans un cirque à la fin du XIXe siècle et mort à Tours. Son corps empaillé est d'ailleurs exposé dans un musée de la ville, comme un symbole de la maltraitance animale.