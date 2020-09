Un maire peut-il interdire le déploiement de la 5G dans sa ville ?

Quid, dès lors, du principe de précaution ? Inscrit dans la Constitution via la Charte de l'environnement, il est invoqué par une série d'élus parmi lesquelles la nouvelle maire de Besançon, Anne Vignot. À ses yeux en effet, "on avance très souvent sur la technologie sans savoir ce qu'on fait". L'avocat Alexandre Archambault, à ce sujet, est formel : "le principe de précaution n’est pas un totem d’immunité pour empêcher le déploiement d’antennes mobiles", lance-t-il à Numerama. Sa valeur constitutionnelle ne dispense pas "ceux qui l’invoquent de fournir la preuve de la dangerosité", d'autant que "le juge exige des certitudes, et non des supputations". Le Conseil d'Etat, à ce titre, précise "le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d’excéder son champ de compétence".