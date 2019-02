Un migrant peut-il gagner davantage qu'un retraité ?

Lors d'un meeting dans les Hauts-de-France, dimanche 24 février 2019, Marine Le Pen a affirmé que les migrants peuvent toucher plus d'argent que les retraités. Alors, cette affirmation est-elle vraie ? Quelles sont les conditions pour toucher des allocations ? Et quels sont leurs droits respectifs en matière de logement ?



Ce mardi 26 février 2019, Jennifer Knock, dans sa chronique "Les indispensables", décrypte les allocations que touchent les migrants et les retraités. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 26/02/2019 présentée par Christophe Jakubyszyn sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, Christophe Jakubyszyn apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.