Un ministre en exercice mis en examen, est-ce déjà arrivé avant Éric Dupond-Moretti ?

Sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, si plusieurs ministres ont quitté leurs fonctions à cause d’ennuis judiciaires, ils l’ont fait avant même d’avoir été mis en examen. En effet, les ministres MoDem François Bayrou (Justice), Marielle de Sarnez (Affaires européennes) et Sylvie Goulard (Armées) éclaboussés par l’affaire des soupçons d’emplois fictifs des assistants parlementaires de députés européens du parti ont démissionné en juin 2017, avant d'être mis en examen à la fin de l'année 2019. Nommé ministre de la Cohésion des Territoires dans le premier gouvernement d’Edouard Philippe, l’actuel président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a lui démissionné en juin 2017 après avoir été incriminé dans l’affaire des Mutuelles de Bretagne. Il a été mis en examen en septembre 2019, alors qu’il était déjà président du Perchoir.

Ce n'est jamais arrivé non plus sous François Hollande, sous le quinquennat duquel l’affaire Cahuzac avait fait grand bruit. Le 19 mars 2013, jour de l’ouverture d’une information judiciaire, l'ancien chef de l’État avait annoncé le départ de son ministre du Budget, accusé de détenir des comptes cachés à l’étranger. Il a été mis en examen le 2 avril pour "blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de fonds provenant d’avantages procurés par une entreprise dont les services ou produits sont pris en charge par la Sécurité sociale".

Aucun ministre n'a dû démissionner après une mise en examen pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy non plus. En 2011, accusé de harcèlement sexuel par deux employées municipales de sa commune de Draveil (Essonne), Georges Tron a quitté son poste de secrétaire d’État chargé de la Fonction publique le 29 mai. Il a été mis en examen le 22 juin pour "viols et agressions sexuelles en réunion et par personne ayant autorité".

Récemment, de nombreux autres ont quitté leurs fonctions en raison d’ennuis judiciaires sans que jamais ils ne soient mis en examen par la suite, par exemple Thomas Thévenoud (litige avec le fisc), Bruno Le Roux (soupçons d’emplois fictifs de ses filles en tant que collaboratrices parlementaires) ou encore Alain Joyandet (permis de construire illégal).