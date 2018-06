Un plaignant veut interdire au FN de s'appeler Rassemblement national

Marine Le Pen peut officialiser tant qu'elle veut le nom "Rassemblement national", il ne lâche pas une miette. Igor Kurek, le plaignant qui revendique la propriété de cette marque politique, a indiqué samedi à LCI, au lendemain de l'annonce de Marine Le Pen à Lyon, qu'il allait déposer un nouveau référé la semaine prochaine pour contester la vente du nom conclue en février 2018.





Celui qui se revendique "président du Rassemblement national" conteste les conditions dans lesquelles la cession du nom de son association a été organisée. Il a déjà déposé plainte en mars pour "faux et usage de faux" contre Frédérick Bigrat, l'homme qui a cédé le nom à maître Frédéric-Pierre Vos, l'avocat mandaté par l'ex-FN, au motif qu'il ne faisait plus partie de l'association lorsqu'il a signé la transaction. "Je vais faire un référé d'urgence pour casser la vente", a précisé Igor Kurek à LCI. "Ce n'est pas dirigé contre Marine Le Pen, mais contre Frédérick Bigrat. Une fois que nous aurons cassé la vente, nous attaquerons Marine Le Pen en dommages et intérêts."