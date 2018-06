"Un pognon dingue" pour les aides sociales : les propos de Macron dans le viseur de l'opposition

Les réactions n'ont pas tardé à gauche, notamment au sein de La France insoumise. "En résumé si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils ne sont pas assez responsables", a tancé l'ancienne députée Martine Billard. "Le renouveau de la droite française, c'est Macron." "'On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif'. Lucide, Macron s'apprêterait-il à annoncer qu'il renonce enfin à tous les cadeaux faits aux riches sans contrepartie ?" a ironisé de son côté le député LFI Adrien Quatennens.





"Le CICE coûte un pognon de dingue (20 milliards), ne crée pas d'emploi, mais curieusement, Macron ne juge pas qu'il déresponsabilise et n'envisage pas de le supprimer", a également affirmé l'élu communiste parisien Ian Brossat, tandis que le patron du PS, Olivier Faure, fustigeait un Président qui "met un pognon de dingue sur les grandes fortunes et ça ne marche pas". Même tonalité pour Pierre Laurent, le patron du PC, qui s'est exprimé via un tweet.