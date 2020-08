Un Premier ministre invité de l'université d'été du Medef, est-ce vraiment inhabituel ?

La présence annoncée du Premier ministre à un événement mis sur pieds par le patronat fait réagir en ligne. "On sait clairement d'où va venir la feuille de route du gouvernement pour les prochains mois", grincent ainsi les gérants d'une page Facebook suivie par plusieurs centaines de milliers de personnes. "Le message est très clair. Reçu 5 sur 5", renchérit une internaute. Mais lorsque l'on remonte dans le temps, on s'aperçoit pourtant que pour les responsables politiques, ces rendez-vous sont habituels, qu'ils soient de droite comme de gauche. Et ils profitent généralement de leurs passages à la tribune pour exposer leur vision de l'entreprise et de l'économie.

Programmée le 26 et 27 août à Paris, l'université d'été du Medef a été renommée cette année "Renaissance des entreprises de France (REF)". Pour l'inaugurer, le Premier ministre sera présent en personne, comme l'a dévoilé dans ses colonnes le JDD. Dans son discours, il sera forcément question d'économie, au regard du contexte actuel lié à la crise du Covid-19. L'occasion sans doute pour Jean Castex d'évoquer le plan de relance mis au point par l'exécutif et "chiffré à au moins 100 milliards d'euros" comme le rappelle l'hebdomadaire.

Le Medef souligne par ailleurs que l'intervention du Premier ministre "prend tout son sens lorsque l'on se penche sur le calendrier". En effet, le plan de relance du gouvernement, dont les premiers éléments ont été dévoilés mi-juillet, sera dévoilé le 25 août, la veille du lancement de cette université d'été. Un moment politique important pour Jean Castex, qui doit lui permettre d'esquisser les contours d'une sortie de crise et permettre d'y voir plus clair sur la stratégie gouvernementale en matière de relance de l'économie.

S'il n'est pas rare de voir des Premiers ministres, en exercice ou non, se rendre à la tribune du Medef, de nombreux responsables politiques s'y présentent aussi, quelle que soit leur couleur politique. Si ceux étiquetés à droite, Nicolas Sarkozy en tête, sont souvent les plus plébiscités par l'auditoire patronal, on retrouve néanmoins une diversité notable d'invités lors de ces rencontres, et ce depuis plus de dix ans.

Cette année, l'ancien Premier ministre Manuel Valls retournera ainsi à la tribune, mais il ne sera pas le seul responsable politique étiqueté à gauche ou au centre gauche à prendre la parole. Yannick Jadot, député européen EELV sera également de la partie. Lors des précédentes éditions, des personnalités assez éloignées du positionnement politique du Medef ont, elles aussi, pris part à ces rencontres. En 2005, les organisateurs avaient ainsi convié Jean-Claude Mailly et François Chérèque, respectivement secrétaires généraux de Force Ouvrière et de la CFDT. Pas vraiment des libéraux convaincus. Visiblement pas échaudés par leur passage, ils y sont tous deux retournés deux ans plus tard, en 2007.