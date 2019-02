Un référendum couplé aux élections européennes est-il envisageable ?

L'idée d'un référendum couplé aux élections européennes le 26 mai 2019 semble avoir du plomb dans l'aile. Elle suscite une bronca aussi bien au gouvernement que dans l'opposition. Alors, quels sont les indices qui permettent de penser que cette hypothèse est envisagée ? Le papier et les enveloppes pour ce référendum ont-ils déjà été commandés ? Ce couplage peut-il être organisé le jour des élections ? Puis, y a-t-il eu un précédent en France ?



Ce mardi 5 février 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", décrypte le possible couplage du référendum et des élections européennes. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 05/02/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.