Un tag antisémite sur la permanence de Michèle Victory, la députée suppléante du secrétaire d'Etat Olivier Dussopt

Interrogé par France Bleu ce lundi matin, l'élu assurait que la croix gammée avait été découverte quelques instants plus tôt, tandis qu'un collaborateur de Michèle Victory assurait qu'il n'en avait pas été vues par ailleurs. Toujours sur France Bleu, l'élue a jugé le graffiti "ridicule et déplorable" : "Mettre une croix gammée sur la plaque d'une personne politique qui fait son travail me paraît assez fou."





Sur la scène politique, les condamnations n'ont pas tardé. Ainsi du ministre de tutelle d'Olivier Dussopt, Gérald Darmanin, qui condamné sur Twitter cet acte abject", appelant à des sanctions "avec la sévérité qui s'impose". Ou de la patronne du groupe PS à l'Assemblée Valérie Rabault, qui a également assuré de soutien sa collègue et le membre du gouvernement.