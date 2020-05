Une aide de 200 euros pour 800.000 jeunes "précaires ou modestes de moins de 25 ans"

Le Premier ministre a rappelé que l'Etat avait déjà pris plusieurs mesures sociales pour venir en aide aux Français fragilisés par la crise, notamment la prolongation de la trêve hivernale ou l'aide exceptionnelle de solidarité qui sera versée le 15 mai à 4 millions de familles pauvres et modestes. "Les ménages bénéficiaires du RSA et de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) recevront 100 euros et 150 euros supplémentaires par enfants, et les ménages bénéficiaires de l’APL recevront 100 euros par enfants", a rappelé le Premier ministre.