Une centaine de maires lance un appel à l'aide à Emmanuel Macron en faveur des quartiers défavorisés

La crise sanitaire a accentué la "détresse sociale et économique" des quartiers défavorisés, dénoncent des élus locaux dans un courrier adressé à Emmanuel Macron ce samedi 14 novembre. Pour leur venir en aide et ne pas aggraver les inégalités à la fin de l'épidémie de Covid-19, cette centaine de maires réclame au chef de l'État un coup de pouce. Ils proposent qu'1% du fond de solidarité de 100 milliards d'euros, censé aider la France à faire face à la récession de 2020 à 2022, leur soit réservé.

Ils aimeraient que cette somme permettent prioritairement de venir en aide aux "associations œuvrant pour la jeunesse et les publics en difficulté", à "la création de comités locaux de solidarité" et de "maisons médicales et de centres de santé" dans les villes les plus pauvres, ainsi qu'à "la mobilisation des acteurs de l'emploi". L'argent permettrait également de créer 7000 postes de médiateurs, de développer un plan national de lutte contre l'illettrisme ou encore de renforcer des programmes d'éducation aux médias et au numérique dans les collèges et lycées.

Les 150 maires ou présidents d'agglomérations appellent le président de la République à honorer les engagements pris en 2018 après la remise d'un rapport par l'ancien ministre Jean-Louis Borloo sur les quartiers défavorisés. Celui-ci proposait 19 programmes et 48 mesures pour "faire revenir la République" dans les quartiers face au "repli identitaire et communautaire", ainsi que la création d'un fonds de 5 milliards d'euros.