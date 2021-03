Une cinquantaine de députés menacés de mort, Richard Ferrand saisit la justice

"Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs", indique cet article 40.

Accompagnées de photos, ces menaces non revendiquées et sans motif clair ont été envoyées par courrier électronique aux parlementaires concernés, parmi lesquels André Chassaigne (PCF), Eric Ciotti (LR), Alexis Corbière (LFI) ou Charles de Courson (Libertés et Territoires), qui a reçu un message titré "décapitation symbolique". Sont concernés des parlementaires dont le nom de famille débute par les lettres C et M, selon une source parlementaire qui évoque l'acte "d'un déséquilibré manifestement". Des députés de la majorité présidentielle ont également été visés.

Le 19 février dernier, la députée LaREM et présidente de la commission des Lois Yaël Braun-Pivet a déposé plainte après avoir réceptionné un courriel d'injures et de menaces à caractère antisémite. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.