Une des Inrocks : où est passé le logo de la parka de Raphaël Glucksmann ?

Nouvelle tête dans l'invraisemblable labyrinthe de la gauche française, Raphaël Glucksmann est l'homme du moment. Le fondateur de Place publique, philosophie, essayiste et éditorialiste, tente de réunir la gauche - hors France insoumise - en vue des élections européennes. Accompagné par l'économiste Thomas Porcher et la militante écologiste Claire Nouvian, il multiplie les appels à l'union. De quoi inciter Les Inrocks à consacrer leur Une au personnage. Une Une où on le voit, porte-voix à la main, vêtu d'une doudoune Canada Goose...





Pareil vêtement n'a pas manqué de faire réagir les opposants, à gauche comme à droite, de ce mouvement, qui voyaient une contradiction à prétendre incarner la gauche écologiste et sociale-démocrate dans une parka à environ 1000 euros, d'une marque connue pour utiliser la fourrure sans parcimonie. Et pourtant, à la Une des Inrocks, nulle trace du logo de la marque, pourtant bien visible sur les photos de la scène, prises le 30 janvier.