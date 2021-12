Une éolienne par kilomètre carré serait-elle nécessaire pour compenser l'arrêt du nucléaire ?

Le député, qui a depuis rejoint le second tour aux côtés de Valérie Pécresse, a affiché ses réserves quant au développement de l'éolien, affichant plutôt son soutien à la production d'électricité d'origine nucléaire. "Je crois aujourd'hui que les éoliennes ne remplaceront jamais l'énergie nucléaire", a-t-il lancé. Évoquant "une étude", il a ajouté que si l'on voulait tout bonnement remplacer l'énergie nucléaire (et donc se passer des centrales aujourd'hui en fonctionnement), il "faudrait mettre une éolienne [...] à chaque kilomètre carré". Ubuesque, selon lui, puisque cela reviendrait à en installer y compris une "à l'Arc de triomphe" ou sur la "place de la Concorde". Une affirmation trompeuse, qui tend par ailleurs à dénigrer l'apport de l'éolien dans le mix énergétique français en minimisant très largement ses capacités de production.

Un passage télévisé au cours duquel il a indiqué que "si en France, on n'avait que des éoliennes pour nous fournir la totalité de notre énergie, y compris ce qui fait avancer les voitures et ce qui fait tourner les usines, il en faudrait une tous les kilomètres, partout dans le pays". De quoi susciter la surprise, autour de la table. "À la place du nucléaire ?", le relance-t-on, ce à quoi il répond en précisant son propos : "À la place du nucléaire, du pétrole, du charbon, du gaz." À ses yeux, le "100% renouvelable avec le pouvoir d'achat que l'on a aujourd'hui" relève du fantasme.

À quoi fait référence Eric Ciotti lorsqu'il mentionne une "étude" sur le sujet accréditant son constat ? Pour le savoir, Les Vérificateurs ont contacté l'entourage du candidat, qui renvoie à une récente démonstration du polytechnicien Jean-Marc Jancovici, spécialiste des questions énergétiques et président du think tank The Shift Project. Également membre du Haut conseil pour le climat, il est intervenu sur le plateau de France 5 début novembre.

D'emblée, on observe donc que Jean-Marc Jancovici n'envisage pas du tout le seul remplacement des centrales nucléaires par des éoliennes. Il s'agit en effet pour lui de se projeter dans une société qui se détournerait totalement des énergies carbonées et qui modifierait totalement ses modes de fonctionnement. Généralisation des véhicules électriques, fin du chauffage au gaz... Les implications seraient majeures. Très largement supérieures en tout cas à celles découlant du postulat proposé par Eric Ciotti, qui imagine seulement le scénario d'une sortie du nucléaire pour la production d'électricité sans que soit prévue de refonte majeure de nos modes de vie.

En se basant sur la puissance actuelle des éoliennes raccordées au réseau et leur nombre (environ 8000 sur tout le territoire), il est possible de calculer le nombre d'éoliennes qui aurait été nécessaire en 2020 dans l'hypothèse où la France n'aurait pas utilisé ses centrales. Un produit en croix aboutit au résultat suivant : 67.586 éoliennes, qui seraient venues s'ajouter aux 8000 déjà installées sur notre sol. Cela correspond-il à un "mat" par kilomètre carré, comme l'a soutenu Eric Ciotti ? Pas vraiment : la superficie de la France – métropole et départements/régions d'Outre-mer inclus – étant de 633.109 kilomètres carrés, nous serions plutôt sur une densité de l'ordre d'une éolienne pour 8,37 kilomètres carrés. Ou d'une pour 7,2 kilomètres carrés en s'en tenant uniquement à la superficie de la France métropolitaine.

Soulignons par ailleurs que les éoliennes les plus récentes ont bénéficié de progrès technologiques leur permettant d'afficher une puissance et une efficacité supérieure à celle d'une bonne partie du parc actuel. Ce que confirme d'ailleurs EDF à LCI. En partant du principe que les éoliennes qui seraient construites pour compenser un abandon du nucléaire présenteraient des rendements 17 à 33% supérieurs (proportion liée aux écarts de puissance constatés), le besoin en nouvelles éoliennes serait logiquement plus réduit qu'avec une simple multiplication des capacités de production existantes basées sur la parc déjà installé. Et aboutiraient au bout du compte au besoin de construire non pas 67.586, mais plutôt entre 45.057 et 56.096 nouvelles éoliennes.

Ces calculs réévalués font encore chuter la densité finale d'éoliennes qui seraient implantées sur notre territoire. On en compterait une pour une surface de 9,88 ou 11,93 kilomètres carrés (selon que l'on inclut ou non les départements et territoires d'Outre-mer dans la superficie française). Environ dix fois moins que ne l'a laissé entendre Eric Ciotti sur France 2. EDF, sollicité, rappelle également que de multiples projets tablent sur le développement de l'éolien offshore. Des constructions parfois deux à trois fois plus puissantes et qui signifieront que les constructions d'éolien au sol ne seront pas la seule piste à entrevoir pour accompagner une montée en puissance des énergies renouvelables.