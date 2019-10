Une liste communautaire a-t-elle récolté 40% des voix à Maubeuge lors des dernières européennes ?

À LA LOUPE – Sur CNEWS, le député RN du Nord, Sébastien Chenu a évoqué les résultats obtenus par une liste décrite comme communautaire à Maubeuge aux européennes de 2019. Corrigé en plateau, il a repris un chiffre sur son compte Twitter. Nous l'avons vérifié.

À l'Assemblée, Edouard Philippe a assuré qu'il serait vigilant face aux "dérives communautaires" qui "seront portées par des candidats" lors des prochaines élections municipales. Invité par CNEWS à réagir sur le sujet, le député et porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, a lancé en plateau. "Il [le Premier ministre, NDLR] nous dit 'faut pas de listes communautaires', trop tard c'est fait ! Je vous rappelle qu'aux élections européennes il y avait une liste communautaire, je le dis parce que je suis élu du Nord, à Maubeuge cette liste a fait – alors qu'il n'y avait pas de bulletins de vote disponibles –, 40% dans certains quartiers".

Sébastien Chenu a raison lorsqu'il évoque un bureau de vote où l'UDMF atteint 40% des voix. Il s'agit du numéro 17, où la liste a été plébiscitée par 70 bulletins. Il est toutefois difficile d'affirmer, comme le fait l'élu RN, que "certains quartiers" ont obtenu de tels scores, puisque dans les autres bureaux, la liste en question obtient au mieux 17,63% des voix. Au total, l'UDMF n'a pas franchi la barre de 5% dans la moitié des bureaux ouverts (13 sur 26).

Si les résultats du parti restent modestes à l'échelle de Maubeuge, sur les talons d'Europe Écologie Les Verts et ses 6,14%, la liste de Nagib Azrgui y réalise des scores beaucoup plus élevés qu'à l'échelle nationale. Sur l'ensemble du territoire, "Une Europe au service des peuples" n'a en effet convaincu que 28.469 votant, et rassemblé 0.13% des suffrages exprimés.