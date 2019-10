Une menace plane sur la prime Macron pour les petites entreprises

JT 20H - Plus de cinq millions de salariés ont bénéficié de la prime Macron cette année. Le dispositif a été un succès et sera reconduit en 2020. Mais de nombreuses PME devront y renoncer pour des raisons administratives.

La prime exceptionnelle défiscalisée était l'une des réponses d'Emmanuel Macron à la crise des gilets jaunes. Au total, 408 000 entreprises l'ont versée à leurs salariés, avec une moyenne de 400 euros par personne. Le gouvernement a annoncé que cette prime sera reconduite en 2020, mais son versement sera soumis à des conditions, que les petites et moyennes entreprises (PME) auront beaucoup de mal à remplir.



