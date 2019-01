Créer une nouvelle tranche d’impôt pour taxer les plus riches ? C’est ce que souhaitent certains parlementaires de la majorité pour compenser la suppression de l’ISF, vue comme une injustice sociale et fiscale par bon nombre de Gilets jaunes.





Interrogé dans le Journal du dimanche, le député LaREM du Val d’Oise Aurélien Taché explique : "Derrière la suppression de l’ISF, c’est surtout le désir que chacun paye sa juste part d’impôt qui s’exprime. Le rétablir tel quel paraîtrait étrange, mais ne rien faire sur les hauts revenus serait passer à côté de cette colère sociale." Comme le raconte le journal, avec d’autres députés de la majorité, il ne serait pas hostile à "la création d’une nouvelle tranche, supérieure à celle de 45% née sous François Hollande. Voire à l’introduction d’un taux marginal, de manière à accroître le seuil d’imposition tout en haut de l’échelle de revenus. Croissant au départ, ce niveau de taxation atteint aujourd’hui un plafond au-delà d’un certain seuil".





Toutefois, taxer davantage les plus riches va à l’encontre de la politique mise en place par le président de la République depuis un an et demi. Toujours dans le JDD, Laurent Saint-Martin, député LaREM et vice-président de la Commission des finances, ajoute : "On n’a pas supprimé l’ISF pour le recréer sous une autre forme ! La dernière tranche d’imposition est déjà supérieure de 10 points à la moyenne des pays de l’OCDE. Il faut trouver un chemin de crête qui ne soit pas un repoussoir."