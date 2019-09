Une trentaine de chef d'État attendus pour l'hommage national à Jacques Chirac

JT 20H - Un hommage national sera rendu à Jacques Chirac lundi à Paris. Une trentaine de chefs d'État, venus du monde entier seront attendus dans l'Hexagone.

Dimanche 29 septembre, le cercueil de Jacques Chirac sera exposé aux invalides. Les Français qui le souhaitent vont pouvoir venir s'y recueillir avant l'hommage national. Lundi 30 septembre, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont annoncés pour la cérémonie, parmi eux Vladimir Poutine. L'ancien président de la République sera ensuite inhumé au cimetière du Montparnasse au côté de sa fille Laurence.



