Une vidéo de Valérie Pécresse est-elle présente sur les tablettes offertes aux lycéens franciliens ?

À LA LOUPE – Une vidéo de Valérie Pécresse a-t-elle été chargée dans chaque tablette des lycéens franciliens d'Ile-de-France, en plus d'un message personnel collé dans chaque manuel scolaire ?

En plus de la gratuité des livres scolaires, la région Ile-de-France a décidé de distribuer des tablettes numériques aux lycées franciliens. Quel est le contenu exact de ce message ? Le nom de Valérie Pécresse et sa fonction n'apparaissent que deux secondes, en tout début de vidéo. Les trois-quarts de la vidéo sont consacrés à expliquer aux lycéens que les nouveaux programmes entraînent de nouveaux manuels scolaires pour les élèves de seconde et de première suite à la réforme du bac en 2021.

C'est la seconde partie de la vidéo, plus personnelle, qui pose notamment problème à la FSU. Valérie Pécresse explique que la région soutient "puissamment le pouvoir d’achat des familles et la réussite scolaire des jeunes franciliens. Avec plus d’un milliard d’euros par an, nous avons augmenté de 50% en investissement de la région pour vos lycées et pour accompagner au mieux vos études."

La région assume totalement le message. "Nous expliquons le choix qui a été fait. Les tablettes comprennent également une série de liens de services gratuits de la région en direction des jeunes : orientation, i-pass contraception, Qioz pour l’apprentissage des langues, prévention harcèlement, etc. Cette vidéo de Valérie Pécresse n'apparaît que lors de la première ouverture de la tablette et il est même possible de la passer."

Enfin, la région tient à rappeler que dans le département du Val de Marne, une vidéo du président du département, Christian Favier, est présente sur les ordinateurs portables offerts aux collégiens et un courrier explicatif pour les parents. Autre exemple en PACA, les étuis de protection des tablettes sont eux siglés avec le logo de la région et un dédicace de son président, Renaud Muselier : "Avec cette tablette, la Région Sud participe à la construction de votre avenir." Valérie Pécresse ne fait donc rien d'exceptionnel.