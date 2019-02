Une "votation citoyenne" pour unir la gauche aux Européennes ? L'idée d'Hamon peine à percer

Oui mais voilà, quelques minutes seulement après la publication de l’interview, la tête de liste écologiste pour les européennes Yannick Jadot, a rejeté cet appel du pied. Au moment "où l’Europe va mal (…), ce qu’on me propose en permanence c’est une union de façade à l’échelle française plutôt que la clarté dans le débat européen" a-t-il justifié sur franceinfo. "La politique c’est la cohérence, la sincérité et la clarté. Le sujet c’est pas la vanité, c’est la clarté. L’écologie c’est pas la gauche. l’écologie veut occuper une place centrale dans le débat politique. L’écologie c’est bien plus que la gauche" a ajouté celui qui avait déjà refusé la proposition d’alliance de Ségolène Royal il y a quelques semaines. Et "tous ceux qui font ces propositions-là n’ont pas bien compris comment fonctionnait le Parlement européen" a-t-il ajouté. "Voter socialiste aux élections européennes, c’est voter pour un député qui siégera au groupe socialiste. Dedans il y a les Roumains et leur dérive autocratique, les Slovaques qui font alliance avec l’extrême droite, et ils ont choisi un candidat au niveau européen qui s’appelle Frans Timmermans, qui est pour le dumping fiscal, le glyphosate et tous les accords de libre échange."