Uniforme ou tenue "républicaine" à l'école publique, un mythe qui a la peau dure

Pour étayer leur argumentaire, les tenants de la "tenue correcte" ou du recours à l'uniforme font régulièrement appel à l'histoire, notamment pour expliquer que l'uniformisation des vêtements serait un gage d'égalité entre les élèves. Problème : l'histoire contemporaine en France ne fournit pas vraiment d'argument pour appuyer cette conception. Au contraire, elle tendrait à démontrer que l'obligation vestimentaire a pu entretenir les inégalités entre élèves, et entre filles et garçons.

Comment s'habiller de façon "correcte" ou "républicaine" pour se rendre à l'école ? La formule utilisée lundi par le ministre de l'Education nationale à propos du mouvement #lundi14septembre suscite de nombreuses interrogations, jusqu'au sein de la majorité. En l'absence de norme précise - recours à un uniforme ou code vestimentaire obligatoire -, le choix de la tenue scolaire relève en effet aujourd'hui, par défaut, de l'appréciation subjective et du libre choix de l'élève et de ses parents.

Depuis une décennie, le débat sur l'uniforme ou sur le code vestimentaire à l'école revient de manière cyclique dans le débat politique. A la veille de la présidentielle de 2012, lorsque Nicolas Sarkozy était candidat à un second mandat, l'ex-UMP avait notamment vanté l'expérimentation d'un "vêtement commun" dans les établissements qui en feraient la demande, dans le but de "gommer les inégalités sociales" et de "renforcer un esprit de cohésion et d'appartenance commune à un établissement". En 2017, Marine Le Pen et François Fillon avaient également intégré dans leurs propositions le recours à l'uniforme en classe, y voyant un symbole d'intégration républicaine. Alors que des sondages d'opinion montraient qu'une majorité de Français se disait favorable à cette mesure, la ville de Provins (Seine-et-Marne) a décidé d'expérimenter, depuis la rentrée 2019, l'uniforme dans ses écoles. Une initiative locale sur la base du bénévolat qui n'a pas connu le succès escompté.

Lors de ces débats, il a été question, à chaque fois, d'un "retour" de l'uniforme à l'école. Or, si l'uniforme est la règle dans de nombreux pays, cela n'a jamais été le cas en France. "L'uniforme n'a jamais été imposé dans les écoles communales publiques, ni nationalement, ni localement", martèle Claude Lelièvre, professeur honoraire d'histoire de l'éducation à l'université Paris V, sollicité par LCI. "Il a pu en revanche être imposé dans certains établissements secondaires, sous la forme d'uniformes ou de blouses-uniformes, mais il s'agissait de décisions inscrites dans le règlement intérieur."