Blocage des examens à Arcueil : la présence du député insoumis Eric Coquerel était-elle légitime ?

A travers leurs commentaires, ces membres de la majorité critiquent surtout la présence d’un élu de la République dans une manifestation sauvage et dont le but est de faire annuler des examens. Ce que le président de l’université de Nanterre, Jean-François Balaudé, n’a, lui aussi, pas manqué de déplorer, prenant soin toutefois de ne pas citer le nom du député de la France insoumise. "Il est à noter que les manifestants ayant empêché les examens à Arcueil n'étaient pas seulement des étudiants et des personnels de l'université : nous appelons chacun à ne pas confondre les combats politiques nationaux avec le sort des étudiants de notre université", écrit-il dans un communiqué.





Eric Coquerel, lui, assume sa participation. "C'est la place d'un élu, absolument", a-t-il dit en milieu d'après-midi dans un entretien à L’Express. Il confie avoir été sollicité à la fois par "des étudiants et des enseignants du mouvement" afin d’être le "garant que les choses se passent le plus pacifiquement possible". Cela n’a pourtant pas empêché certaines frictions entre opposants à la réforme et forces de l’ordre, qui ont du faire usage de gaz lacrymogène. Le député de la France insoumise peut en témoigner puisqu’il en a lui-même reçu dans les yeux.