Urgences en grève: Agnès Buzyn propose de nouvelles mesures pour désengorger les services

"On a besoin de trouver une solution de fond", a estimé la ministre. Alors, elle a présenté une première salve de mesures qui "fonctionnent", selon elle, et qui sont "consensuelles et remontées du terrain". Et ce grâce à la "mission" confiée en juin dernier au chef du Samu de Paris, Pierre Carli, et au député LaREM de Charente Thomas Mesnier, urgentiste de métier.