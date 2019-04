Va-t-on vers un référendum contre la privatisation des aéroports de Paris ?

Pour la première fois, la droite, le Parti socialiste et la France Insoumise sont parvenus à s’entendre contre le gouvernement pour enclencher un référendum. De quoi parle-t-on avec cette initiative groupée et cette situation inédite ? Quelle est cette procédure et quelles sont les conditions pour qu’ils parviennent à leurs fins ?



