Vaccin contre le Covid-19 : comment éviter de répéter les erreurs de la crise du H1N1 ?

"L'épisode de la grippe H1N1 aurait durablement mis à mal la relation entre les Français et les vaccins", notait ainsi un rapport de la fondation Jaurès publié cette semaine. "Les nombreuses polémiques ayant eu lieu à ce moment-là sur l'opportunité de la vaccination et la révélation de possibles conflits d'intérêts ont enrayé durablement la confiance des Français dans les vaccins". En témoignent les récents sondages, selon lesquels moins de la moitié de la population envisagerait de se faire vacciner contre le Covid-19.

Les évaluations faites au lendemain de la crise du H1N1 n'avaient pas été tendres avec les autorités de l'époque. En juillet 2010, un rapport de l'Assemblée nationale pointait ainsi "un échec de santé publique", faisant ce double constat : "D'une part, un objectif de vaccination massive de la population loin d'être atteint, et d'autre part, un mécontentement des professionnels de santé, en particulier des médecins et infirmiers libéraux, qui semble s'être durablement éloignés des autorités sanitaires".

À l'époque, moins de 8,5% de la population, sur les 75% espérés, s'étaient fait vacciner contre la grippe H1N1 - un virus qui ciblait particulièrement les publics jeunes, dont les enfants - dans le cadre de cette campagne évaluée à plus de 600 millions d'euros. De nombreux stocks n'avaient pas été écoulés - plus de 7 millions de vaccins en mai 2010 - et l'État avait dû procéder à de coûteuses résiliations de contrats avec les laboratoires. Outre la faible mobilisation dans la population, la création de centres de vaccination ad hoc, sans passer dans un premier temps par les cabinets de médecins et d'infirmiers libéraux, avait été pointée du doigt pour expliquer l'échec de cette tentative de vaccination de masse. Si une nouvelle campagne massive devait être envisagée, "on n’écarterait sans doute pas du dispositif l’extraordinaire potentiel que constituent les 50.000 médecins libéraux, les 60.000 infirmières, les 3000 hôpitaux et les 22.000 officines du pays", avait ainsi prédit à l'époque l'économiste de la santé Claude Le Pen devant les députés.

L'évaluation de 2010 pointait toutefois le fait que de nombreux pays avaient connu les mêmes déboires que la France en matière de couverture vaccinale, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie, l'Espagne ou la Chine.