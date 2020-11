Vaccin contre le Covid-19 : la France veut toujours en faire un "bien public mondial"

Un vaccin, mais à quel prix ? C'est la question qui se pose désormais, après l'annonce lundi par les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNtech d'essais concluants de leur candidat-vaccin, qui permettrait de protéger à 90% de la contamination par le coronavirus. Une solution technologiquement complexe, qui pose notamment des questions de conservation et de transport et pourrait s'avérer coûteuse.

Alors que l'Union européenne a d'ores et déjà annoncé qu'elle commanderait pour 300 millions de dose de ce nouveau vaccin, cette question du coût a rapidement resurgi dans les débats. Dès avril dernier, Emmanuel Macron avait posé la question de l'accès, notamment pour les pays les plus pauvres qui seraient privés de ressources pour acquérir les stocks suffisants. Le président de la République avait alors plaidé pour que ce vaccin soit considéré comme un "bien public mondial", "un vaccin pour les peuples", afin de permettre un accès universel. Une position également défendue par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, par l'Union européenne et par le président chinois Xi Jimping.

"Il s'agira d'un bien public mondial unique du XXIe siècle", qu'il faudra rendre "disponible, accessible et abordable pour tous", avait à nouveau plaidé Emmanuel Macron le 1er mai dernier, dans une tribune au JDD cosignées avec cinq dirigeants européens, dont Angela Merkel.