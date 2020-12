Vaccin contre le Covid-19 : la stratégie du gouvernement critiquée par l'opposition

Invité ce mercredi sur LCI, Hervé Morin, président de la région Normandie, a fait part de ses griefs face au délai assumé par le ministre de la Santé : "L'urgence est de faire en sorte que le pays puisse retrouver un mode de vie classique, le plus normal possible, donc aller vers l'immunité collective", dit-il. "On est à 70 vaccinations [138 à ce jour, NDLR] quand les Allemands sont à plusieurs dizaines de milliers de vaccinations (...) Je constate qu'on va être dans une phase pilote pendant plus d'une quinzaine de jours. Ce qui veut dire que la vaccination réelle ne commencera que vers le 20 janvier : c'est trois semaines de perdues", déplore-t-il.

Même son de cloche chez le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, sollicité par RMC : "Soit on pense que le vaccin doit être diffusé, soit on pense qu'il ne doit pas l'être", mais à partir du moment où il est autorisé, "on pourrait peut-être accélérer un peu" pour "sauver des vies" et "retrouver une vie normale", a-t-il critiqué.

Le député LR Eric Ciotti a, quant à lui, déploré une "anticipation toujours déficiente" de la part du gouvernement. "L'Allemagne est déjà à plus de 42.000 vaccinés, le Royaume-Uni à 900.000 et la France à moins de 200 ! Après les masques, les tests et l'isolement, un nouvel échec serait terrible", a alerté de son côté le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau en demandant au gouvernement de "rendre public le calendrier de vaccination des Ehpad par département".