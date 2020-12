Vaccin contre le Covid-19 : la vidéo du gouvernement pour convaincre les Français

Pour ce faire, il souhaite expliquer à la population, de manière transparente, le processus de création d’un vaccin. Au cours de la conférence de presse spéciale sur la stratégie vaccinale, ce jeudi, une vidéo pédagogique est diffusée, visant à expliquer pourquoi des doses de vaccin voient le jour un an à peine après la découverte du virus. "Concevoir un vaccin a toujours été une course de fond qui prend du temps", peut-on entendre dans la vidéo gouvernementale. "Mais grâce aux progrès de la recherche, le rythme de développement s’est considérablement accéléré."

Dans son clip, le gouvernement explique ensuite les "trois étapes majeures" qui "jalonnent la fabrication d’un vaccin". "La première consiste à décrire précisément la maladie et ses symptômes, puis à en identifier l’origine. Dans le cadre du Covid-19, la maladie commence à être décrite en décembre 2019", lors de l’apparition des premiers cas en Chine, à Wuhan, berceau de la pandémie. "En janvier, grâce aux échanges d’informations entre médecins et chercheurs du monde entier, le virus Sars-Cov-2 [...] est identifié", poursuit la campagne gouvernementale. "Fin janvier 2020, son code génétique est intégralement séquencé."

Vient ensuite une deuxième étape, qui "vise à déterminer le type de vaccin qui offrira la meilleure immunité". Celle-ci consiste à "vérifier que le vaccin est inoffensif", c’est-à-dire qu’il n’est pas dangereux pour les humains, et ce "grâce à des recherches en laboratoire et des tests sur l’animal". Les travaux scientifiques visent ensuite à identifier la meilleure stratégie vaccinale (virus inactivé, fraction de virus…), est-il expliqué dans le clip.

C’est à l’issue de celle-ci que les laboratoires ont pu annoncer des premiers résultats d’efficacité : 95% pour celui de Pfizer/BioNTech, 94,5% pour Moderna, 70% pour AstraZeneca... Pour réaliser un tel calcul, ils ont comparé les résultats "entre deux groupes de participants volontaires", précise le gouvernement. "L’un traité avec le vaccin et l’autre avec un placebo qui n’a aucun effet."

"Une fois tous les essais cliniques validés, et après une évaluation rigoureuse de leur efficacité et de leur sécurité par l’agence européenne du médicament (EMA), une autorisation de mise sur le marché est octroyée." Concernant la France, l’EMA doit statuer "au plus tard" le 29 décembre pour le vaccin Pfizer/BioNTech, et d’ici le 12 janvier pour celui de Moderna. "Le vaccin (sera) alors prêt à être commercialisé", conclut la vidéo du gouvernement.