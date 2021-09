Le sénateur Claude Malhuret s'en prend aux antivax, des "résistants d’opérette"

Contre les actions et la violence des antivax, les mots sont parfois les plus forts. Dans le petit hémicycle du Sénat, Claude Malhuret a profité jeudi 9 septembre d’un débat sur la vaccination peu élevée en Outre-mer pour fustiger leur positionnement et les théories qu’ils défendent.

"S’il fallait une preuve de ce que les scientifiques répètent depuis des mois, que le vaccin pour tous est la seule chance de vaincre le virus, nous l’avons sous les yeux de la manière la plus éclatante et la plus triste qui soit", a débuté le sénateur LR de l’Allier, médecin de profession, alors que le virus continue de circuler dans les territoires d’Outre-mer, malgré les restrictions mises en place. "Cette preuve vient accabler, démasquer et dénoncer ceux qui depuis des mois tentent de discréditer le vaccin, d’effrayer les Français et de répandre leurs bobards sur des réseaux anti-sociaux devenus le fort Chabrol des agités du bocal."