Vaccination : "Ça doit changer vite et fort", la colère d'Emmanuel Macron

Le 31 décembre, il avait promis de lutter contre toute "lenteur injustifiée". 4 jours plus tard, le ton n'est plus le même. Emmanuel Macron assure désormais que les choses vont changer "vite et fort". Le chef de l'Etat a exprimé sa colère face aux démarrage plus que poussif de la campagne de vaccination en France. "Ça doit changer vite et fort. Ça va changer vite et fort", s'est agacé le chef de l'État en privé, selon des propos rapportés par le Journal du dimanche.

Ce qui agace particulièrement le chef de l'Etat ? Que les médecins volontaires ne puissent recevoir l'injection afin de "donner l'exemple aux patients" peut-on lire dans le journal. "Moi je fais la guerre le matin, le midi, le soir et la nuit", a-t-il martelé en privé.