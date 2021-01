Vaccination, couvre-feu, restaurants, culture : que faut-il attendre de la conférence de Castex ?

Le Premier ministre et son ministre de la Santé, Olivier Véran, devront détailler lors de cette conférence de presse une stratégie profondément remaniée pour permettre d'atteindre l'objectif d'une vaccination de masse d'ici au printemps prochain. Un nouveau chemin esquissé ce lundi par Olivier Véran, puis ce mardi par Emmanuel Macron lors d'un déplacement en Touraine.

La vaccination dans les Ehpad, élargie aux soignants de plus de 50 ans, et bientôt aux pompiers, aux aides à domicile et, fin janvier, aux personnes de plus de 75 ans, va faire l'objet d'une adaptation logistique. Jean Castex devrait notamment revenir sur l'installation de cinq à six centres de vaccination par département d'ici fin janvier, concertée avec les élus locaux, et organisée autour du maillage territorial existant des hôpitaux publics, privés et des centres de soins. L'idée de créer de grands "vaccinodromes" dans des hangars ou des gymnases ne semble toutefois pas privilégiée pour l'heure. "Nous avons déjà ouvert 100 centres, nous allons en ouvrir 300 cette semaine, puis 500 la semaine suivante", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mercredi 6 janvier à l'issue du conseil des ministres.

Dans ce nouveau calendrier, l'objectif prioritaire reste de vacciner, d'ici fin mars, l'ensemble des personnes les plus vulnérables face au virus, ainsi que l'ensemble des soignants, avec notamment une simplification, annoncée ce mardi, du recueil du consentement dans les Ehpad. La seconde phase devra permettre d'élargir considérablement le public, avec une campagne de vaccination plus proche de celle contre la grippe, au moyen des nouveaux vaccins qui seront mis sur le marché, plus faciles à conserver et donc susceptibles d'être administrés dans les cabinets médicaux.

Le gouvernement devrait également lancer une campagne de communication en faveur de la vaccination, afin de convaincre une opinion française particulièrement partagée sur le sujet.