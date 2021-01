La campagne de communication sur le vaccin confiée à une proche de Xavier Bertrand

"Ça va bien se passer." Telle est la devise – affichée sur ses réseaux sociaux - de Gwladys Huré, missionnée par le gouvernement pour mener la communication de la campagne de vaccination, critiquée pour sa lenteur depuis sa mise en place fin décembre. Matignon a confirmé ce jeudi à LCI cette information du journal Le Point.

Sa mission sera d’appuyer pendant quelques semaines le ministère de la Santé sur les campagnes de communication à venir pour promouvoir la vaccination. La communicante, passée par Engie et Havas, est une proche du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Elle a passé sept ans à ses côtés et géré sa communication au ministère de la Santé et du Travail, sous les quinquennats de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, à l’UMP ou encore à la région.