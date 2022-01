Obligation vaccinale : comment l'exécutif justifie son refus de la mettre en place

Le Parti socialiste la réclame depuis le mois de juillet dernier. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe s'est prononcé pour et l'Italie a pris mercredi un décret pour l'imposer aux plus de 50 ans à partir du 15 février. Mais pour le gouvernement, la vaccination obligatoire est une ligne rouge qu'il refuse toujours de franchir. Dans son argumentaire, l'exécutif met notamment en avant le problème des contrôles et des sanctions.

"Si demain je dis pour tous les adultes, il faut être vacciné. Comment on le contrôle et quelle est la sanction ? C’est ça, le vrai sujet", a déclaré le président de la République dans son interview au Parisien parue mercredi 5 janvier, outre son souhait d'"emmerder" les non-vaccinés. "Je vais forcer des gens à aller se faire vacciner ? Les emprisonner et puis les vacciner ? Vous allez me dire : vous êtes quelqu’un de bizarre vous… On ne fera pas ça." Pour atteindre le même objectif, il mise tout sur le pass vaccinal, voté dans la nuit de mercredi à jeudi par l'Assemblée nationale. "Il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné… ", a-t-il ajouté.

Les mêmes arguments ont été avancés ce jeudi matin par le Premier ministre. "L’objectif c’est : le plus de gens vaccinés possible. La vaccination obligatoire, c'est un moyen, c’est un outil", a expliqué Jean Castex sur RMC et BFMTV. "On a déjà des difficultés à faire contrôler le pass, on en aurait encore plus à contrôler l’obligation vaccinale." "La vaccination obligatoire c’est quoi ? C’est une amende. L'objectif, c'est de faire vacciner les gens, ce n’est pas de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat. On va contrôler ça comment ? Il y a un sujet d’opérationnalité. Le pass c’est beaucoup plus efficace", a-t-il poursuivi.