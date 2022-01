Y a-t-il vraiment eu 85.000 primo-injections réalisées vendredi ?

Ces chiffres sont mis à jour quotidiennement par la Direction générale de la Santé (DGS), affiliée au ministère, et partagés à la presse dans un communiqué. Mais en réalité, ces données correspondent aux vaccinations connues à la date du communiqué et non aux vaccinations réalisées effectivement à cette date. D’après la DGS, 692.092 vaccinations contre le Covid ont été enregistrées entre jeudi 13 et vendredi 14 janvier. Parmi elles, 606.491 ont renvoyé à une dose de rappel et 49.684 à une première dose de vaccin. Si le total correspond bien à près de 700.000 injections connues en 24h, il n’y a pas eu, selon les chiffres du ministère, 85.000 primo-vaccinations ce jour-là en France.