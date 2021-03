Pourquoi le gouvernement mise-t-il désormais sur les vaccinodromes ?

Un moyen pour le gouvernement d'écouler sans gâcher le grand nombre de doses de vaccin qu'il recevra dès le mois d'avril. "Maintenant que nous allons recevoir beaucoup plus de doses de vaccin dans les mois à venir, nous pouvons désormais mettre en place ces structures", a indiqué le ministère de la Santé à LCI. "C’est une façon de répondre à l’enjeu du nombre croissant de doses disponibles sur le territoire. Nous recevrons beaucoup plus de doses en avril, nous devrons les écouler. Nous n'avions jamais fermé la porte aux grands centres de vaccination, simplement les volumes que nous avions jusque-là n’étaient pas adaptés à ce format-là", poursuit notre source.

La majorité des centres seront "pilotés par l’État, par le biais du couple ARS/préfet. Le ministère des Armées, les pompiers et la Caisse nationale d’assurance maladie vont également venir en appui. Ils sont actuellement en train de proposer une offre d’appui de ces centres de vaccination, pour pouvoir également les piloter." Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué ce lundi en marge d'un déplacement que l'armée et les pompiers déploieraient "au moins 35" grands centres de vaccination.

Le gouvernement espère pouvoir injecter entre 1000 et 2000 doses de vaccin par jour dans les vaccinodromes. Y aura-t-il assez de vaccinateurs pour cela, et qui s'en chargera ? Le ministère de la Santé ne le précise pas à l'heure actuelle, mais rappelle qu'un récent décret autorise les pompiers à vacciner sous supervision médicale. "Plus il y a de corps professionnels et de compétences qui peuvent s'ajouter et vacciner, mieux c'est", avait estimé sur BFMTV le Pr Alain Fischer, président du Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale.