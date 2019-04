Vague de démissions au sein du micro-parti "Les Émergents" fondé par Jacline Mouraud

Première crise interne chez "Les Émergents". Plusieurs membres du bureau fondateur du micro-parti fondé en janvier dernier par Jacline Mouraud, devenue une figure des Gilets jaunes après avoir postée sur les réseaux sociaux une vidéo vue plus de 6 millions de fois sur Facebook dénonçant "la traque aux automobilistes", ont annoncé mardi 23 avril leur démission. Ils mettent notamment en cause "le culte de la personnalité" de la dirigeante de 51 ans, hypnothérapeute de profession.





"L'attitude et les prises de positions récentes de Mme Mouraud ne semblent plus en lien avec nos visions humaines et progressistes : absence de concertation, directives confuses, culte de la personnalité, manque de transparence financière et relationnelle...", peut-on lire dans un communiqué signé par les anciens secrétaire, trésorier et conseiller presse du parti. "Elle a mis un logo avec un M en allusion à Mouraud", a aussi expliqué Stéphane Baldan, ex-conseiller presse.