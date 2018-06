Vaisselle de l'Elysée : "Peu importe le prix, pourvu que nos majestés se restaurent en toute dignité", raille Ruffin

"Mercredi, le pays apprenait que, pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron avaient acheté 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain... Je m'en félicite, même si j'ignore à quoi ressemblent des assiettes à pain", a lancé François Ruffin. "Ce ne sont pas, à coup sûr, de vulgaires écuelles."





Faisant mine de se démarquer de "ces démagogues qui s'en sont émus", le député LFI a ajouté : "ce n'est rien, un demi-million d'euros. Peu importe le prix, pourvu que nos majestés de l'Elysée se restaurent en toute dignité".





Une façon de pointer, toujours ironiquement, un Président qui "pestait" récemment, "non parce qu'il songeait à sa vaisselle, ou aux 47 milliards versés aux actionnaires", mais aux "mères célibataires, accidentés de l'emploi", ces "pauvres qui coûtent trop cher". "Quand on donne aux pauvres, c'est du gâchis. Quand on donne aux riches, c'est de l'investissement. Depuis un an, vous avez énormément investi", a conclu le parlementaire, avant de demander à Benjamin Griveaux : "Quelle nouvelle mesure comptez-vous prendre pour que tous nos amis fortunés puissent changer leur faïencerie ?"