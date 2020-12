Valéry Giscard d'Estaing à l'Académie Française : derrière l'homme d'Etat, l'homme de lettres

De Valéry Giscard d'Estaing, la plupart des Français ont d'abord connu l'homme de chiffres puis l'homme d'Etat. Moins l'amoureux de la littérature. Troisième président de la Ve République de 1974 à 1981, il succède à Georges Pompidou après un parcours de haut fonctionnaire : énarque et polytechnicien, il a occupé des fonctions au sein de plusieurs gouvernements : secrétaire d'Etat aux Finances (1959 - 1962), ministre des Finances et des Affaires économiques (1962-1966), ministre de l'Economie et des Finances (1969 - 1974). Une carrière où les chiffres ont longtemps masqué un amour profond pour les lettres.

Lors de son septennat, il publie un essai, Démocratie française, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Les essais suivants sont des ouvrages politiques, perçus comme des livres-programmes en prévision de futures élections. Le dernier date de 2014, Europa, la dernière chance de l'Europe. Il publie aussi ses mémoires entre 1988 et 2006, intitulées Le pouvoir et la Vie.

Mais, c'est en 1994 seulement que cet admirateur de Maupassant et Flaubert publie son premier roman apolitique et sentimental, Le Passage (Robert Laffont). "C'est l'histoire d'une rencontre, et non celle d'un amour, explique-t-il à L'Express dans un entretien de novembre 1994. Une rencontre qui doit transformer le héros. En apparence, il ne se passe pas grand-chose. On suppose que l'intrusion d'une jeune femme représente l'inattendu dans une existence méticuleuse, assez agréable, mais sans force, sans risques. Après le passage de cette femme qui bouscule tout (...) rien ne sera plus comme avant pour lui."