Valéry Giscard d’Estaing, le président des grandes réformes sociétales

"De ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France." Le premier discours présidentiel de Valéry Giscard d’Estaing, prononcé le 27 mai 1974, donne le ton : il sera le Président du renouveau, un Président moderne. À 48 ans, le plus jeune chef de l’État depuis 1895 a d’ailleurs fait campagne sur le thème d’une "société libérale avancée".

Pendant sa campagne et dès le début de son mandat, celui que l'on surnomme "Giscard" ou "VGE" met en scène sa modernité. Pour son investiture, il ne porte pas de queue de pie et remonte les Champs-Élysées à pied. Il simplifie le protocole de l’Élysée, conduit sa propre voiture, et s’invite chez les Français pour partager leurs repas.

En juillet 1974, le président de la République créé pour la première fois un secrétariat d’Etat à la condition féminine, et y nomme Françoise Giroud. Il confie à sa ministre de la Santé Simone Veil le soin de faire adopter la loi dépénalisant l’avortement, encadrant l’interruption volontaire de grossesse et autorisant l’interruption médicale de grossesse. Adoptée en Conseil des ministres en novembre 1974, la loi est ratifiée par l’Assemblée nationale en novembre 1975.

Toujours en 1975, il modifie la loi sur le divorce. Jusque-là autorisé en cas de faute avérée d’un des deux époux, il permet le divorce par consentement mutuel et pour rupture de la vie commune.

Après 1975, les réformes sociétales prennent moins de place dans la politique menée par le gouvernement. La crise économique et l’augmentation du chômage accompagnent la fin des Trente Glorieuses. Valéry Giscard d’Estaing met donc l’accent sur les réformes économiques. La rigueur budgétaire imposée aux Français et le sérieux qu'il met à redresser l'économie de la France ne le mettent pas en position de force pour l'élection présidentielle de 1981. Cette fois-ci, le match joué sept ans plus tôt entre "VGE" et François Mitterrand tourne à l'avantage du socialiste.