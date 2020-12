Valéry Giscard d'Estaing, le président qui a brisé les codes de la communication

"On élit un homme, pas un programme." Ce mantra de Jacques Hintzy, le communicant de Havas qui a fait sa campagne présidentielle en 1974, semble avoir été celui de Valéry Giscard d'Estaing. Convaincu qu'il fallait modifier la façon de parler aux Français, l'ancien chef de l'État, décédé mercredi, a contribué à casser les codes d'une communication politique à la française particulièrement verrouillée par ses prédécesseurs.

Inspiré par la stratégie de marketing politique qui avait accompagné l'élection de Kennedy aux États-Unis, et conscient que, dans les années 1970, chaque Français avait désormais un poste de télévision à la maison, Giscard s'est entouré dès sa campagne de ces spin doctor qui faisaient alors leur apparition, aux confins de la pub et de la politique. L'historien Michel Winock rappelait ainsi en 2017 qu'il a engagé en 1974, pour sa communication politique, l'un des plus fameux d'entre eux, Joseph Napolitan, auteur de The Election Game and How to Win it (que l'on peut traduire par "Le jeu de l'élection et comment le gagner").