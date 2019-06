Naturalisation de Maks Van Dyk : le président peut-il donner la nationalité française comme il l'entend ?

En règle générale, un étranger qui demande sa naturalisation - quand il n'est pas marié à un(e) Français(e), et n'a pas de lien familiaux avec un(e) Français(e) - doit remplir un dossier auprès de sa préfecture et prouver que son séjour en France est en règle, qu'il parle le français, qu'il est inséré professionnellement, qu'il n'a pas été condamné par le passé pour un acte de terrorisme ou à une peine d’au moins six ans de prison ferme, qu'il adhère aux principes et aux valeurs de la République (via la signature d'une charte) et qu'il connait l’histoire, la culture et la société française (à travers un entretien oral). Dernier point : il doit justifier d'une durée de séjour de 5 ans en France.