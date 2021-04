Variant brésilien : 1500 euros d’amende pour les voyageurs qui ne respectent pas l'isolement

En cas de non-respect des règles, ce sera une amende de 5e classe : 1500 euros, 3000 en cas de récidive. "C’est tout à fait dissuasif et un cadre parfaitement strict", selon le porte-parole de gouvernement. La mesure sera progressivement appliquée jusqu'au samedi 24 avril, jour de son entrée en vigueur, et s'appliquera également aux voyageurs en provenance de Guyane.

Interrogé sur le retard des mesures prises, Gabriel Attal assure sur Europe 1 "qu’on ne peut pas dire de ce gouvernement qu’il n’a pas essayé d’avoir la meilleure coordination possible". Revenant sur les décisions déjà prises, comme la fermeture des frontières extérieures de l’espace européen il y a un an, la mise en place des tests PCR à l’embarquement en septembre, et la restriction des venues sur le territoire français aux seuls motifs impérieux, il précise que le gouvernement veut toujours "avancer sur la question européenne".

Une réunion est prévue mardi autour du secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Clément Beaune avec les 27 autres pays de l’Union européenne, afin de mettre en place une coordination européenne sur les restrictions sanitaires. "On a d’un côté cette volonté de prendre des mesures au plus tôt, et c’est ce qu’on fait, et de l’autre la nécessité, pour l’efficacité, de chercher une coordination européenne."