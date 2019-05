Vente d'armes au Yémen, affaire Benalla : la vague de convocations de journalistes par la DGSI, "une volonté d'intimider"

La journaliste Ariane Chemin devra se présenter le 29 mai prochain devant les services de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). C'est qu'a annoncé mercredi 22 mai le quotidien Le Monde dans un éditorial de Luc Bronner, directeur de la rédaction. Les 14 et 15 mai, la DGSI avait déjà reçu Geoffrey Livolsi, Mathias Destal et Benoît Collombat auteurs de l'enquête sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie Saoudite pour le collectif Disclose et pour la cellule d'investigation de Radio France. Le 28 mai, ce sera au tour de Michel Despratx, journaliste de Disclose. Avec cinq convocations en moins d'un mois, Reporters Sans Frontières parle d'une "volonté d'intimider", à l'unisson des organisations de défense de journalistes, du SNJ à plusieurs sociétés des journalistes.